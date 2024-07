Identificata la vittima dell’attentato a Trump era un ex pompiere di 50 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 luglio 2024 – È stata svelata l’identità dellaa Donald. Si tratta di un ex capo dei vigili del fuoco. L’uomo si chiamava Corey Comperatore e aveva 50. A svelarlo è stato il fratello, Dawn Comperatore Schafer, con un post su Facebook. “Il comizio diha portato via la vita di mio fratello”. l’uomo è stato colpito a morte da un proiettile dopo essersi “lanciato sulla sua famiglia”. La conferma arriva anche dal governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, che in conferenza stampa ha affermato che Comperatore “è morto da eroe”. L’uomo lascia una moglie e due figli. Il governatore ha rivolto un pensiero anche alle altre due vittime dell’attacco, ferite dai colpi di fucile. Una delle due sta ancora lottando per sopravvivere, dopo essere stata colpita gravemente.