Iaquinta SICURO | La Juve sarà la VERA anti Inter su Thiago Motta dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 14 luglio 2024) Le parole di Vincenzo, ex attaccante dellantus, sulla possibile lotta scudetto contro l’Vincenzoha parlato a La Gazzetta dello Sport, della possibile lotta scudetto trantus ed. LOTTA SCUDETTO – «Lala. L’resta la più forte, ma in agosto non ripartirà con il vantaggio tecnico con cui ha chiuso l’ultimo .