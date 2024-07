Halmstad-AIK lunedì 15 luglio 2024 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di domenica 14 luglio 2024) Posticipo del quattordicesimo turno di Allsvenskan che vede l’ospitare in casa l’AIK in una sfida tra due squadre di centroclassifica. La squadra di Haglund ha avuto una ripresa di campionato traumatica con la cinquina subita in casa del Malmo. Poco da fare contro la capolista, e continua l’emorragia di gol fuori casa dove sono arrivati ben 18 dei 24 gol InfoBetting: Scommesse Sportive e