Guida di Microsoft per reimpostare la password dell’account Microsoft e dell’account locale di Windows

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di domenica 14 luglio 2024)ti aiuta a recuperare ladimenticata suha pubblicato una nuova pagina di supporto chegli utenti sul ripristino della(MSA) o. Laè semplice e suddivisa in due sezioni: una per gli accounte una per gli account locali. Resetta laquando non hai ? .