Gornate Olona trovato un cadavere all’alba | è di un 50enne della zona Indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)(Varese), 14 luglio 2024 – L’allarme è scattato: c’era un, in via delle Industrie, nelladi Torba, a. Sul posto i carabinieri e il personale del 118 con ambulanza e automedica. Gli operatori del sochanno constatato il decesso, dai primi riscontri sembra che non ci siano sul corpo segni che possano far ipotizzare una morte violenta con l’intervento di terzi. La vittima è un cinquantenne residente nellache sembra fosse scomparso da alcuni giorni. Sono inaccertamenti sulle cause del decesso, al momento tutto fa pensare ad una morte per cause naturali. .