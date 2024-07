Gori | Europa garante della politica estera? Solo se non sarà più ostaggio della politica dei veti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 luglio 2024) Bergamo. I lavori del Parlamento Europeo entrano nel vivo: quattro i giorni, quelli tra martedì 16 e venerdì 19 luglio, in cui avverrà l’insediamento ufficiale dei suoi membri, eletti nella tornata elettorale dell’8 e del 9 giugno scorso. Tra loro anche Giorgio, ex sindaco di Bergamo per due mandati e ora rappresentante dell’Italia per la sua delegazione, quella del Partito democratico, la più numerosafamigliadei Solialisti e Democratici.racconta di aver già cominciato a prendere le misure con una realtà certamente diversa da quella che lo ha visto protagonista fino a qualche tempo fa, fosseper dimensione: “una città nella città”, spiega quando racconta di quanto imponente e anche complessa sia la macchina di Bruxelles.