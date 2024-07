Gli errori fatali sulla sicurezza di Trump l’allarme ignorato del testimone al comizio | Perché non c’era nessun su quel tetto? – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 14 luglio 2024) Sono diverse le domande ancora senza risposta su come sia stato possibile che Thomas Matthew Crooks sia riuscito a compiere l’attentato contro Donaldpraticamente indisturbato. Diversi testimoni hanno raccontato di aver visto il 20enne suldel capannone, a meno di 150 metri dal palco dell’ex presidente Usa. Crooks è riuscito a salire armato almeno con un fucile semi-automatico Ar-15. Ha avuto il tempo di prendere la mira e di sparare diversi colpi, prima di essere ucciso da un cecchino dei servizi segreti. I servizi segreti sotto accusa A rispondere delle fallesaranno a breve i vertici del Secret Service, del Dipartimento dinazionale e dell’Fbi. Lo speaker della Camera, Mike Johnson ha confermato a breve i responsabili delladisaranno convocati per chiarire cosa non ha funzionato.