Fiorentina prima uscita per Palladino | 5-2 con la Primavera

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 14 luglio 2024)amichevole per ladi Raffale Palladina: partita in famiglia con la squadravera, finita 5-2 Ladiè scesa in campo al Viola Park nellapartita della stagione, una amichevole con la squadravera, finita per 5-2. Di seguito il comunicato del club. «Lastagionale dellaè .