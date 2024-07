Euro 2024 Chiellini riconsegna la Coppa prima del fischio d’inizio – VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 14 luglio 2024) Giorgio, in qualità di capitano dell’Italia detentrice del trofeo, hato ladella finale diCon l’inizio della finale ditra Spagna e Inghilterra finisce il regno di tre anni dell’Italia da Campione d’pa in carica. Giorgio, capitano di quelli azzurri che avevano battuto la Spagna in .