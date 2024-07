Elisabetta Cocciaretto Olimpiadi Parigi 2024 tennis | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Esordio olimpico per, in un anno che l’ha vista per la prima volta arrivare agli ottavi di finale di uno Slam. Che, nel caso, è proprio quello giocatosi nello stesso luogo di disputa delle. Per la marchigiana buone speranze di dar fastidio ad alcune big (la brasiliana Beatriz Haddad Maia ne sa qualcosa). La vedremo anche in doppio con Lucia Bronzetti. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Ancona, 25 gennaio 2001 Sport e disciplina:, singolare femminile e doppio femminile Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno singolare femminile, doppio femminile). Eventuali in singolare femminile: lunedì 29 luglio (2° turno), martedì 30 luglio (3° turno), mercoledì 31 luglio (quarti di finale), giovedì 1° agosto (semifinale), venerdì 2 agosto (finale bronzo), sabato 3 agosto (finale oro).