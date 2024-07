È l' attentatore di Donald Trump | la fake news mondiale su Marco Violi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Un caso. Il tifoso della Roma,, editore e direttore responsabile di Romagiallorossa.it, ha annunciato denunce contro gli account su X e le testate giornalistiche che nella notte hanno postato e diffuso una sua foto indicandolo come l'autore dell'attentato all'ex presidente degli Stati Uniti,. La bufala, prima di essere smentita, è dilagata a livello, con l'immagine di, indicato come 'Mark Violets'. "Domani tutta la famigliaprocederà a denunciare i diffamatori di professione che dal 2018 perseguitano me e la mia famiglia (esiste già un procedimento penale contro costoro)", scrivesu X, dopo aver pubblicato una smentita anche sul suo profilo Instagram. "Sono stato svegliato nel cuore della notte (alle 2 di notte in Italia, per la precisione) dalle numerose notifiche che ho ricevuto su Instragram e su X", racconta il direttore della testata specialistica online.