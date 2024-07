E' il momento dell' unità dice Biden alla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 14 luglio 2024) "Non c'è posto per questo tipo di violenza in America", ha detto ieri il presidente americano Joesubito dopo che l'ex presidente Donald Trump è stato colpito durante un comizio a Butler, in Pennsylvania. "Dobbiamo unirci come nazione per condannarla": poco dopo, ha avuto una telefonata con Trump, descritta da un alto funzionariocome "buona, breve e rispettosa". "Sono felice di sapere che è al sicuro e sta bene. Prego per lui, per la sua famiglia e per tutti i presenti al comizio", ha affermato pubblicamente, poi nella giornata di oggi, dopo un briefing nella Situation Room, ha cancellato il viaggio che era in programma per domani a Austin, in Texas e ha indetto un discorsonazione alle 13.30 (19.30 ora italiana).