Donne single lavoratrici nella scuola Una chiamata all’uguaglianza Lettera

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 14 luglio 2024) Inviata da Consuelo Guidi - Scrivo per affrontare una questione urgente e spesso trascurata: i diritti delleche lavorano nel settore scolastico. Come collaboratrice scolastica con molti anni di esperienza, so che la mia situazione è tutt’altro che un caso isolato. L'articolo. Una. .