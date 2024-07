Coming out di Ralf Schumacher su Instagram foto con il compagno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – L’ex pilota di Formula Unoha fattoout pubblicando suunacon il suo. “La cosa più bella della vita è quando hai al tuo fianco ilgiusto con cui condividere tutto”, scrive, 49 anni. Lapubblicata mostra i due uomini di spalle, che guardano il mare. In poco tempo, migliaia di persone hanno apprezzato il post. Un utente ha scritto: “, se questa è una gita, devo dire, rispetto”.è il fratello del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michaeled è stato lui stesso un pilota di successo. Ha partecipato a 180 gare di Formula 1, sei delle quali vinte. In seguito è stato coinvolto nelle gare giovanili come capo squadra e ha anche sostenuto la carriera del figlio David (22 anni).