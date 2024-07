Come usare l’intelligenza artificiale da vero Pro secondo un grande esperto di intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Nel 2024,(IA) si è affermatala prossimainnovazione tecnologica. Dalla disputa di Scarlett Johansson con ChatGPT perché usava una voce troppo simile alla sua, alla resurrezione di Tupac da parte di Drake per la sua faida con Kendrick Lamar, l’IA è ovunque. L'è in arrivo sul tuo iPhone e ha trasformato Nvidia in una società da 3 trilioni di dollari. È il momento di imparare a usarla correttamente.nei primi giorni dei motori di ricerca, hai diverse opzioni tra cui scegliere, e una delle migliori è Gemini di Google. Il lancio in Italia è avvenuto solo poche settimane fa, ed è un momento opportuno per scoprire tutto il potenziale di questa innovazione. Soprattutto perché molte delle funzioni di Gemini sono legate alle attività estive,la definizione dell'itinerario per il viaggio di una settimana ad Alicante o la ricerca di pub con birreria all'aperto da prenotare per la prossima partita degli europei o a Wimbledon.