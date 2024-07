Come finisce il film Perfetti sconosciuti?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilcon la rivelazione che il gioco proposto da Eva non è mai avvenuto, poiché Rocco si è rifiutato categoricamente di partecipare, avendo intuito i rischi di scherzare con i segreti e la privacy. Quello che a cui abbiamo assistito è solo una possibile conseguenza del gioco, ma in realtà si è trattato di una normale cena tra amici, dopo la quale ciascuno torna alle proprie bugie. Eva continua la sua relazione segreta con Cosimo, all’insaputa di Bianca e Rocco. Cosimo, dal canto suo, non sa ancora che Marika aspetta un figlio da lui. Carlotta si rimette di nascosto gli slip che aveva tolto su richiesta dell’amante, mentre Lele guarda di nascosto la foto provocante ricevuta da Isa Clementini. Peppe viene escluso da una partita di calcetto organizzata da Lele, Rocco e Cosimo.