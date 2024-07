Chi è l’uomo ucciso nell’attentato a Trump Corey Comperatore | Morto da eroe per salvare la famiglia

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 14 luglio 2024) Il 50enne ex capo dei vigili del fuocoè l'uomonell'attentato a Donalddurante il comizio a Butler, in Pennsylvania. "Si è lanciato su di noi per proteggerci, Amava la sua. Ci amava così tanto da prendersi una vera pallottola per noi", ha raccontato una delle due figlie in uno straziante post.