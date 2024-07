Cerreto | Campania è ultima in tutto grazie a De Luca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Le quotidiane affermazioni, ormai, deliranti del governatore Deiniziano a preoccupare e non poco. Sarà forse colpa del caldo, ma Desta completamente tergiversando la realtà della Regioneined è lui a governarla da quasi 9 anni. È stato incapace di presentare progetti e piani per firmare un accordo, mentre le altre Regioni si sono allineate”. Così, in una nota, il deputato campano Marcodi Fratelli d’Italia. “Con spavalderia sfida il Governo Meloni e l’operato del ministro Fitto e nonostante la sua totale incapacità amministrativa ai danni dei cittadini campani, il governo ha già deliberato 1,8 miliardi di euro per Bagnoli, Campi Flegrei e completamento delle opere dei comuni non terminate entro il 2023 – spiega – La sua irresponsabilità sta portando lain un baratro senza fondo e l’atteggiamento arrogante e poco istituzionale lo sta allontanando dai colleghi del suo partito come il sindaco di Napoli e altri sindaci che non condividono e non si riconoscono nella sua politica.