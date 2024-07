Cellole | stasera ingresso libero per Nostalgia 90 all’Arena dei Pini di Baia Domizia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 14 luglio 2024)si prepara ad accogliere, 14 luglio, un evento speciale che farà rivivere i mitici anni ’90 attraverso la musica e il divertimento. L’Arena deisarà il palcoscenico di “90”, un viaggio emozionante nel passato che non si può perdere. L’appuntamento è fissato per questa sera a partire dalle ore 21.30, con uncompletamente gratuito per tutti gli appassionati di musica e nostalgici di un decennio indimenticabile. I grandi successi degli anni ’90 saranno protagonisti di una serata all’insegna della festa e della condivisione. I partecipanti avranno l’opportunità di ballare, cantare e divertirsi insieme, riportando in vita i ricordi e le emozioni di un’epoca che ha segnato intere generazioni. Il Comune dipromette di regalare ai presenti momenti indimenticabili e di creare un’atmosfera unica e coinvolgente.