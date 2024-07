Captain America | Brave New World Giancarlo Esposito | Nessuno ha ancora indovinato il mio ruolo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) Nonostante le voci che circolano sul fatto cheinterpreterà G.W. Bridge nel MCU, l'attore ha dichiarato chehail suodiNew. Quandoha confermato di essere entrato a far parte del MCU in unmisterioso, le speculazioni si sono immediatamente scatenate. Sono stati fatti nomi come Professor X, Magneto e Dottor Destino, ma la star di The Boys è stata avvistata sul set diNew. Aggiunto durante le riprese, si ritiene che il personaggio difaccia parte della La Società dei serpenti come cattivo secondario nel primo film che vede il debutto di Sam Wilson come Capitan. Gli scoop sui social media sostengono che il cattivo armato dell'attore sia G.