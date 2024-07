Calciomercato PSG | per il dopo Mbappé Alvarez e Joao Neves | le cifre

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 14 luglio 2024)PSG, a Parigi si pensa ai rinforzi per compensare l’addio di Kylian: Julianin prima fila Il PSG è al lavoro per rinforzare la squadra sull’addio di Kylian, andato a Madrid, sponda Real. Come riportato da As, i parigini hanno già individuato i primi due .