Calciomercato Napoli annuncio netto di MANNA SU GYOKERES | ecco COS’HA DETTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 14 luglio 2024)diSUdirettamente dal ritiro di Dimaroè uno dei pezzi pregiati di questa sessione di mercato. Un’autentica macchina da gol in servizio allo Sporting Lisbona che, giustamente, per farlo andare via richiede tanto. Giovanni, direttamente dal ritiro del, ha risposto in modo .