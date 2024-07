Calciomercato Milan | aspettando Morata stretta per Pavlovic e Fofana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024)o, 14 luglio 2024 – Ilaspettadopo gli Europei. Nel frattempo prepara l'assalto a: accordo già trovato in merito a ingaggio e durata del contratto con il difensore e il centrocampista, mentre è da limare la differenza tra domanda e offerta con Salisburgo e Monaco., 23 anni, 194 centimetri di altezza, mancino, è stato apprezzato anche a Euro 2024 nelle tre partite che ha disputato da titolare con la sua Serbia. Il centrale è pronto a firmare con i rossoneri fino al 2027, a circa 1,5 milioni a stagione. Il Salisburgo lo ha acquistato nel 2022 ed è proprietario del cartellino per altri tre anni: chiede 30 milioni, mentre in via Aldo Rossi partono da 20. Capitolo: il centrocampista 25enne ha informato il Monaco che vuole solo ile aveva un accordo con il club in merito a una separazione quest'estate.