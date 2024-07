Calcio La Spagna vince l’Europeo Inghilterra battuta 2-1

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Roma, 14 lug. (askanews) – È la notte della. È la notte di De La Fuente e della spensieratezza dei giovani fenomeni spagnoli come Lamine Yamal (il 13 luglio ha compiuto 17 anni) e Nico Williams (il 12 luglio ha compiuto 22 anni) non a caso autore dell’assist e del gol che ha permesso di sbloccare il match con l’2-1 nella finale di Berlino. Il pareggio di Palmer ha solo messo paura. Poi ci ha pensato Oyarzabal a chiudere il match. Giorgio Chiellini “consegna” loro la coppa, quella vinta tre anni fa a Wembley. Tifosi inglesi, in stragrande maggioranza, ancora beffati, sostenitori di una Nazionale specializzata nello sfiorare puntualmente il trionfo. Il, come cantavano, non è tornato a casa. La Coppa, ha scelto un’altra volta ladei record.