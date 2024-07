Bozzoli si difende Dai soldi al testimone L’ultima carta austriaca per evitare l’ergastolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) e Federica Pacellatessera., mai giocata per nove anni e in tre processi. La tenue speranza per un processo di revisione, la strada tentata da Olindo Romano e dalla moglie Rosa Bazzi, alper la strage di Erba.cala sul tavolo la suaora, tardivamente, dopo che la condanna al carcere a vita per l’omicidio dello zio Mario è stata pietrificata dalla Cassazione. C’è unaustriaco che lo scagiona, sostiene. Giovedì sera, ai carabinieri che lo stavano arrestando nella sua villa di Soiano del Lago, ha parlato del fantomatico personaggio senza specificare l’identità né in che modo potrebbe soccorrerlo. Ha riferito di aver scritto della sua esistenza in una lettera inviata, in contemporanea, al procuratore di Brescia Francesco Prete, al procuratore generale Guido Rispoli, a Roberto Spanò, presidente della Corte d’Assise da cui è uscita la prima condanna.