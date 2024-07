Biden | non c' è posto per questa violenza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 14 luglio 2024) 7.42 Joeha sentito al telefono Donald Trump dopo l'attentato al tycoon durante un comizio in Pennsylvania. "Non c'èper questo tipo diin America. Dobbiamo unirci come una nazione per condannarla", ha scritto il presidente Usa su X. "Sono felice di sapere che sta bene. Prego per lui e la sua famiglia e per tutti coloro che erano al comizio", ha aggiunto, che è subito rientrato alla Casa Bianca.