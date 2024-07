Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il GF lavoreranno insieme | ecco cosa hanno in mente il video che sta facendo impazzire i fan

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 14 luglio 2024) Lo scorso 12 luglio, a Milazzo,partecipato alla loro prima serata pubblica come coppia. I presentinotato una forte intesa tra i due ex concorrenti del Grande Fratello.il GFDurante l’evento, la coppia ha condiviso con i fan un’anticipazione "il GFin, ilche stai fan" L'articoloil GFin, ilche stai fan proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. .