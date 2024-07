Auto si ribalta | due giovani gravi in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Reggio Emilia, 14 luglio 2024 – Spaventoso incidente a Castelnovo Monti poco dopo le 4 di questa notte:siun ragazzo di 27 anni e una ragazza di 31. E’ accaduto in via Monzani, in località Casino. Ad accorgersi dell’ta i carabinieri, che stavano passando di lì. I militari del nucleo Radiomobile della compagnia di Castelnovo Monti, infatti, nel percorrere via Monzani, si sono imbattuti in un', una Alfa Romeo Tonale,ta, finita fuori dalla sede stradale. A bordo c’erano due ragazzi, che erano rimasti incastrati all’interno del veicolo: il conducente di 27 anni e la passeggera di 31 anni, entrambi residenti a Milano. Attivati i vigili del fuoco e i sanitari del 118 per i soccorsi. I duesono stati liberati e tirati fuori dai vigili del fuoco, intervenuti con una squadra di Castelnovo Monti.