Attentato contro Donald Trump a Butler | morti e feriti

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) Stati Uniti d’America sotto choc.è stato vittima di un, in Pennsylvania, nel corso di un comizio. La sparatoria avrebbe ucciso uno spettatore. La persona che ha aperto il fuoco è morta, mentre un’altra persona si trova in gravi condizioni. L’uomo che ha esploso i colpi è stato trascinato via, morto, dai Rangers e sarebbe il presunto colpevole ma di lui ancora non si conosce ancora ne il nome ne i motivi per cui lo hanno portato a compiere questo tentativo di assassinio nei confronti dell’ex Presidente degli Stati Uniti. Secondo fonti della Cnn a sparare sarebbe stato un cecchino da fuori l’area del comizio, da un tetto di un edificio nelle vicinanze.sui social ha raccontato la sparatoria: “Ho sentito il proiettile che mi trapassava”.