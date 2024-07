Attentato a Trump Melania | Un mostro ha sparato amore prevalga sulla politica

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 14 luglio 2024) (Adnkronos) – E' ''un'' che haa Donald, vedendolo come ''una macchinadisumana''. Così, moglie dell'ex presidente Donald, ha commentato l'al marito in una nota in cui ha scritto: "Quando ho visto quel violento proiettile colpire mio marito Donald, ho capito che la mia vita e quella di L'articolo: “Unha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .