Atletica oggi in tv orari Meeting Lignano Sabbiadoro 2024 | programma streaming italiani in gara

(Di domenica 14 luglio 2024)domenica 14 luglio (a partire dalle ore 18.55) va in scena ildi, ormai grande classica del panorama italiano dileggera e tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Non mancheranno alcunidi punta allo stadio Teghil della località in provincia di Udine. Zane Weir cercherà uno squillo nel getto del peso in vista delle Olimpiadi di Parigi: dopo l’infortunio alla caviglia che gli ha compromesso gli ultimi mesi, l’italo-sudafricano punta a un deciso miglioramento in seguito al 21.21 di Pergine Valsugana. L’azzurro sfiderà lo statunitense Roger Steen, il britannico Scott Lincoln, il sudafricano Kyle Blignaut. Samuele Ceccarelli spera di confermare i segnali incoraggianti offerti ai Campionatidi La Spezia, dove corse i 100 metri in 10.