Atletica Jacobs vince i 100 a Rieti

(Di domenica 14 luglio 2024) 20.13i 100aMarcelli 100 metri al Meeting diin 10"08. Prestazione in crescendo per l'oro di Tokyo (10"17 in batteria, 10"16 in semifinale) in questa due-giorni che ha rappresentato la prova generale in vista di Parigi. Secondo posto per il cinese Xie (che in batteria aveva 10"05),terzo il canadese De Grasse. Perun tempo sopra i 10" (e ben lontano dal 9"92 di Turku di tre settimane fa) che non preoccupa, visti i carichi di lavoro a cui si è sottoposto l'olimpionico nell'ultimo periodo.