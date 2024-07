Atletica | In Svizzera per Folorunso 54 67 nei 400h

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 14 luglio 2024) Femke Bol vince in 50.95: è la seconda nella storia sotto i 51 secondi. ROMA - A La Chaux-de-Fonds, in, buon test per Ayomide. L'azzurra nei 400 ostacoli, gara della nuova impresa di Femke Bol, è terza al traguardo in 54.67 e torna a ridosso del suo miglior crono dell'anno, a soli .