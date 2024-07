Atletica Idea Pieroni sale al personale e prova a 1 95 Osakue oltre i 61

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)ha aggiunto un centimetro al proprionel salto in alto, superando l’asticella posta a 1.92 in quel di Prato. La 21enne toscana è riuscita nell’intento al primo assalto, dopo aver valicato 1.90 alla terza. L’azzurra ha poi cercato un rilevante 1.95, non riuscendo però nell’intento. Si tratta di un altro progresso in questa stagione per la carabiniera, dopo quattro anni in cui non era riuscita ritoccare il salto di 1.90 indoor realizzato nell’inverno del 2020. Quattro settimane fa aveva infatti superato 1.91 a Siena, riuscendo poi a conquistare il tricolore a La Spezia con 1.88. A Donnas (in provincia di Aosta) Daisysi è confermata sopra i 61 metri, lanciando il disco a 61.40 in occasione del turno turno e precedendo Stefania Strumillo (55.