Atletica | Desalu ritocca il suo record con un 20 08 e sogna in vista di Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) È una splendida giornata per Faustoe per l’italiana: al meeting di La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, il campione olimpico della staffetta si migliora dopo sei anni nei 200 metri e diventa il secondo italiano di sempre con 20.08 (vento +0.8). Soltanto il mito Pietro Mennea è riuscito a correre più veloce nella storia a livello nazionale con il 19.72 tuttoraeuropeo. Lo sprinter delle Fiamme Gialle abbassa di cinque centesimi il 20.13 datato 2018 superando Filippo Tortu (20.10 due anni fa) nelle liste all-time. Torna a crescere dunque il proprio personale l’azzurro, magnifico protagonista con la 4×100 d’oro ai Giochi di Tokyo, dopo il 20.30 ai recenti Assoluti di La Spezia. Ora il trentenne lombardo può esultare per aver finalmenteto il proprio limite, ottimo segnale indelle imminenti Olimpiadi di