Arrampicata sportiva Duffy e Mori vincono il lead di Coppa del Mondo a Chamonix

(Di domenica 14 luglio 2024) A(Francia) è andata in scena la penultima tappa delladeldiprima delle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi si sono disputate le finali del, specialità che in combinata con il boulder metterà in palio le medaglie ai Giochi. Lo statunitense Colinha trionfato nella gara maschile, toccando 42+ e riuscendo così a battere il francese Sam Avezou (41+). Il britannico Toby Roberts ha guadagnato il terzo posto (39) precedendo lo spagnolo Alberto Gines Lopez (38+ per il Campione Olimpico della combinata). Tra le donne la giapponese Aie l’austriaca Jessica Pilz hanno raggiunto il top, ma l’asiatica ha impiegato meno tempo ed è riuscito ad avere la meglio nei confronti dell’europea, mentre l’altra nipponica Mei Kotake ha completato il podio (44+).