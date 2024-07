Antonio Esposito Olimpiadi Parigi 2024 judo | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo aver visto sfumare in extremis la qualificazione olimpica per Tokyo,è pronto a giocarsi lapiù importante della carriera al debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi. Protagonista di un ottimo biennio in cui si è tolto finalmente la soddisfazione di vincere un evento del World Tour, il campano sarà una mina vagante nella categoria -81 kg. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Napoli, 18 novembre 1994 Sport e disciplina:(81 kg, Team Event) Quando gareggia: martedì 30 luglio (81 kg), sabato 3 agosto (Team Event) .