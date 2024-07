Andrea Vavassori Olimpiadi Parigi 2024 tennis | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Lo chiamano il “Wave”, l’Onda. E in effetti, in singolare,è un’onda che si muove sull’impeto del serve&volley, und’attacco che ha ancora tanti devoti. La grande chance, però, gli tocca in doppio assieme a Simone Bolelli: i due insieme sono riusciti a guadagnarsi due finali Slam e altrettanti tornei sul circuito ATP. Sono carte da medaglia senza se e senza ma, anche perché delle coppie stabili in quota ATP loro sono i più alti non costretti a “scoppiarsi”. Possibile anche la presenza in doppio misto con Sara Errani (ma si saprà solo il 24 luglio in via ufficiale). Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Torino, 5 maggio 1995 Sport e disciplina:, doppio maschile Quando gareggia: sabato 27 o domenica 28 luglio (1° turno).