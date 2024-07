Alle commemorazioni dell’eccidio di San Polo anche la nipote del colonnello nazista che guidò l’operazione

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024) AREZZO – La comunità che non dimentica. Commemorato oggi, 14 luglio, l’eccidio di Sanin Chianti, alla presenza delle autorità ma soprattutto di tanti cittadini, alcuni dei quali ancora testimoni del dramma provocato dalla follia nazifascista. “Senza memoria non c’è futuro e noi, ancora di più in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione della Toscana e delle stragi nazifasciste nella nostra regione, siamo chiamati come istituzioni ad essere amplificatori di memoria. Ma oggi, qui a San, vogliorivolgere un ringraziamento particolare a Laura Ewert, una donna che ha avuto il coraggio di venire dalla Germania per chiedere scusa e prendere le distanze dalla violenza di suo nonno che ordinò il massacro di 65 donne e uomini innocenti”.