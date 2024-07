Zuckerberg riabilita Trump su Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2024) Cambia il vento negli Stati Uniti d’America e MarkDonald. Infatti Meta ha annunciato che metterà fine a tutte le restrizioni imposte agli accountdi Donald, in vista della convention repubblicana di Milwaukee della prossima settimana. La decisione – spiega l’azienda di Mark– è stata presa per consentire all’ex presidente, nuovamente candidato alla Casa Bianca, di poter competere ad armi pari con il democratico Joe Biden. Gli account dierano già stati ripristinati – con alcune restrizioni – all’inizio del 2023, dopo uno stop di due anni, imposto dopo le violenze del 6 gennaio 2021. “Nel valutare la nostra responsabilità nel consentire l’espressione politica, crediamo che il popolo americano dovrebbe essere in grado di ascoltare i candidati alla presidenza sulla stessa base – ha affermato Meta -.