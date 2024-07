Wimbledon | Paolini battuta in tre set dalla Krejcikova Ma l’impresa di Jasmine resta

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 13 luglio 2024) Sfuma in finale il sogno didi vincere, terzo Slam della stagione in corso all'All England Club sui campi in erba. La tennista toscana ha perso in tre set contro la ceca Barboracon il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4 in un'ora e 58' di gioco L'articoloin tre set. Madiproviene da Firenze Post. .