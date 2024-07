Wimbledon 2024 Paolini sconfitta in finale | Un po’ triste ma mi sono goduta ogni momento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024) Londra, 13 luglio– Jasminein. L’azzurra, testa di serie numero 7, viene battuta dalla ceca Barbora Krejcikova che si impone per 6-2, 2-6, 6-4 e trionfa., che perde la secondaconsecutiva in uno Slam dopo laal Roland Garros, si consola salendo al quinto posto nel ranking Wta di lunedì. Il matchpaga dazio nel game d’apertura cedendo il servizio. Sotto 0-2, l’azzurra rischia di uscire totalmente dal primo set: deve fronteggiare altre 2 palle break ma riesce ad aggrapparsi alla prima di servizio e a rompere il ghiaccio (1-2). Krejcikova però continua a comandare il gioco: la ceca colpisce duro e, quando non è costretta a rapidi spostamenti, riesce a trovare gli angoli con continuità.