Volley femminile le convocate dell’Italia per il collegiale verso le Olimpiadi | Velasco deve scegliere l’ultimo tassello

(Di sabato 13 luglio 2024) Julioha indetto un ultimodi avvicinamento alledi Parigi 2024, la cui Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 26 luglio. Il CT della Nazionale Italiana diha convocato quindici atlete per il raduno che si consumerà al Centro Pavesi di Milano dal 15 al 19 luglio, mentre la partenza per la capitale francese è prevista per martedì 23 luglio. Il Guru della pallavolo internazionale dovrà decidere la sostituta dell’infortunata Alice Degradi: sarà una schiacciatrice tra Stella Nervini e Loveth Omoruyi, per rimpolpare un reparto funestato dai problemi fisici e che attualmente è guidata da Caterina Bosetti e Myriam Sylla. In gruppo è presente anche la centrale Yasmina Akrari, che fornirà un contributo durante gli allenamenti.