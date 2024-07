Volano i prezzi del gelato +30% in 3 anni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 13 luglio 2024) ROMA –dei gelati che in 3sono rincarati di quasi il 30%. La rilevazione è del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che ha elaborato i dati pubblicati sull’apposito osservatorio Mimit, mettendo a confronto iattuali di una vaschetta dida 1 kg in tutte le città italiane con quelli in vigore nel 2021. Il primo dato che emerge dalla ricerca è quello relativo al prezzo medio delindustriale in vaschetta in Italia, che si attesta oggi a 5,86 euro al chilo, contro una media di 4,52 euro/kg del 2021, con un rincaro in tredel +29,6% – spiega il Crc – Aumenti quasi doppi rispetto al tasso di inflazione, che nel triennio 2021-2022-2023 si è attestata al 15,7%. Situazione analoga nel settore dei gelati artigianali, dove ivariano dai 20 ai 28 euro al kg (tra +20% esul 2021), mentre per un cono piccolo si spendono in Italia in media 2,7 euro, arrivando a sfiorare i 5 euro in alcune gelaterie del centro storico di Roma.