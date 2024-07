Villaggio dei Ragazzi | consegna degli attestati di merito ai neodiplomati

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 luglio 2024) Maddaloni. Si è tenuta ieri mattina l’ormai consueta cerimonia di premiazionestudenti della Fondazione che hanno conseguito con la votazione massima (100/100 e 100/100 con lode) la maturità per l’A.S. 2023/24. Nel salone di rappresentanza del, l’avv. Antonio Caradonna, Commissario straordinario dell’Ente maddalonese, ha accolto gli ottopiù meritevoli,ndo loro, alla presenza di insegnanti e familiari emozionati, l’Attestato dipreparato per l’occasione. “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni aiche si sono distinti per gli eccellenti risultati conseguiti – ha dichiarato il Commissario Caradonna – ma anche complimentarmi con tutti gli altri studenti che hanno raggiunto l’importante traguardo della maturità.