Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 17 | 30

(Di sabato 13 luglio 2024)13 LUGLIOORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA VERSO LATINA CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA SAN CESAREO E TOR VERGATA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI INFINE, STASERA, AGRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.