Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 17:30 (Di sabato 13 luglio 2024) Viabilità 13 LUGLIO 2024 ORE 17.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA VERSO LATINA CODE PER INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA SAN CESAREO E TOR VERGATA VERSO IL RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI INFINE, STASERA, A Roma GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. ATTIVO IL PIANO DELLA MOBILITÀ PER I GRANDI EVENTI NELLA ZONA DELLA FARNESINA DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 16:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 15. 20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA PONTINA TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 13:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CODE PER INCIDENTE SU VIA NETTUNENSE TRA GENIO CIVILE E LA PONTINA NEI DUE SENSI SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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