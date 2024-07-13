Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 13:30 (Di sabato 13 luglio 2024) Viabilità 13 LUGLIO 2024 ORE 13.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SU VIA NETTUNENSE TRA GENIO CIVILE E LA PONTINA NEI DUE SENSI SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 12. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E PIU AVANTI CODE PER INCIDETNE ALTEZZA ROMA FIUMICINO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE SU VIA AURELIA ALTEZZA PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE TERRACINA SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE FORMIA SU VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMIZIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A24 ROMA TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA E TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E ANSE DEL TEVERE IN DIREZIONE RACCORDO CODE A TRATTI SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E CODE PER INCIDETNE ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIARA 45 IN DIREZIONE TERRACINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE TERRACINA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE FORMIA SU VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMIZIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 10:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 10. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON LA A24 ROMA TERAMO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA CODE SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU AVANTI CODE PER INCIDETNE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E CODE PER INCIDETNE ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIARA 45 IN DIREZIONE TERRACINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE TERRACINA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE FORMIA SU VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMIZIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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