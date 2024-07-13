Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 10:30 (Di sabato 13 luglio 2024) Viabilità 13 LUGLIO 2024 ORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA A24 Roma TERAMO CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO SUL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E PONTINA CODE SU VIA AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA E PIU AVANTI CODE PER INCIDETNE ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA E CODE PER INCIDETNE ALL’ALTEZZA DI VIA MIGLIARA 45 IN DIREZIONE TERRACINA CODE PER INCIDENTE IN DIREZIONE TERRACINA ANCHE SU VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI PONTALTO RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA FLACCA TRA SPORLONGA E FORMIA NEI DUE SENSI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE FORMIA SU VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMIZIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 09:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 09. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA CODE SU VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE LATINA E PIU AVANTI CODE ALL’ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE TERRACINA RALLENTAMENTI A TRATTI SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI E CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZOINE FORMIA SU VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMIZIANA DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 08:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRENCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE A TRASTEVERE SONO IN PROGRAMMA INTERVENTI SULLE ALBERATURE E LE PICCOLE AREE VERDI TRA VIALE TRASTEVERE, PIAZZA MASTAI E PIAZZA SONNINO. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 07:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI SULLA A1 FIRENZE ROMA CON CODE DI 1 KM TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE AL CASELLO DI VALMONTONE SI E’ VERIFICATA UNA PERDITA DI OLIO IN STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRENCIPALI STRADE DELLA REGIONE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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