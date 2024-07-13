Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 08:30 (Di sabato 13 luglio 2024) Viabilità 13 LUGLIO 2024 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRENCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione A TRASTEVERE SONO IN PROGRAMMA INTERVENTI SULLE ALBERATURE E LE PICCOLE AREE VERDI TRA VIALE TRASTEVERE, PIAZZA MASTAI E PIAZZA SONNINO. DALLA MEZZANOTTE DI OGGI ALLA MEZZANOTTE DEL 15 LUGLIO, SONO PREVISTI DIVIETI DI SOSTA A TRATTI E MODIFICHE DI Viabilità DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 13 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN TAMPONAMENTO TRA DUE VEICOLI SULLA A1 FIRENZE ROMA CON CODE DI 1 KM TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA PRESTARE ATTENZIONE ATTENZIONE ANCHE SULLA A1 ROMA NAPOLI DOVE AL CASELLO DI VALMONTONE SI E’ VERIFICATA UNA PERDITA DI OLIO IN STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRAFFICO REGOLARE INVECE SUL RACCORDO E SULLE PRENCIPALI STRADE DELLA REGIONE DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 20:30 - BUON VIAGGIO Servizio fornito da Astral. 30 DI NOTTE. DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO, CI LASCIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO CONE LE AUTOSTRADE PER INFORMARE CHE IL TRAFFICO È FINALMENTE TORNATO REGOLARE SULL’INTERA RETE NELLA REGIONE A ROMA RESTANO INVECE DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE/OSTIENSE, IN INTERNA INVECE CODE PER TRAFFICO TRA ROMA SUD E APPIA RESTANO ATTIVI I 2 INCIDENTI SULLA COLOMBO DA MEZZO CAMMINO A GIARDINO DI ROMA E SULLA PONTINA TRA LA COLOMBO E TOR DE CENCI, RESTANDO SULLA PONTINA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E GENIO CIVILE VERSO LATINA ANCORA TRAFFICATA LA REGIONALE NETTUNENSE AD APRILIA TRA LA PONTINA E CAMPO DI CARNE VERSO ANZIO E CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA INFINE, STASERA, A ROMA GRANDE ATTESA PER LA PRIMA DELLE 4 SERATE DEI COLDPLAY ALLO STADIO OLIMPICO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2024 ore 19:45 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DALL’A1 SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD INCOLONNAMENTI PER CHI È DIRETTO VERSO L’AUTOSTRADA DA TORVERGATA A MONTEPORZIO CATONE. DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, BUON VIAGGIO CON ASTRAL INFOMOBILITA Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 12 LUGLIO 2024 ORE 19. romadailynews
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