Veneto braccianti ridotti in schiavitù

(Di sabato 13 luglio 2024) 8.32 Avrebbero ridotto in33: due cittadini indiani a Cologna Veneta (Verona) sono indagati per riduzione ine sfruttamento del lavoro. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per quasi 500mila euro ai due uomini, titolari di ditte agricole che sfruttavano i loro connazionali. Le ditte non hanno alcun dipendente assunto e risultano evasori totali.